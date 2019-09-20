18歲新星閃耀歐霸　阿仙奴炒法福3蛋

上輪英超淪為笑柄嘅阿仙奴，周五(20日)凌晨歐霸盃分組賽開鑼戰踢出翻身仗，憑18歲天才翼鋒沙卡(Bukayo Saka)交出2傳1射，協助兵工廠作客3比0大炒上屆歐霸4強份子法蘭克福，沙卡亦一戰成名。

比較兩隊數據，其實今場係55波，阿仙奴16射6中，法蘭克福更錄得24射7中，控球比例阿仙奴43%，作客球隊呢個比率尚算合理，但比分上阿仙奴能夠大勝3球，全因沙卡靚傳送同攻門效率。

38分鐘沙卡中場引球送出直線，祖爾韋洛克走靚位遁左路殺入禁區，叩順起右腳勁射省中對方彈高中楣底入網，阿仙奴領先1比0完半場。

下半場阿仙奴有唔少攻勢，包括格列沙加左路罰球直射中楣彈出，79分鐘杜明歷克哥亞累積兩張見紅出場，法蘭克福10人應戰，場面急轉直下。85分鐘沙卡接應尼高拉斯比比傳送，離門廿碼勁射死角入網拉開比數，兩分鐘後沙卡再妙傳奧巴美揚單刀射成3比0，阿仙奴首仗大勝，歐霸強勢起步。

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