阿仙奴新星破紀錄　基昂：佢好過比比

阿仙奴今季豪花1.5億鎊買人，但表現遠遜預期，其中身價高達7200萬鎊嘅尼高拉斯比比仲未開齋，反而今場歐霸盃，18歲小將沙卡交出2傳1射主宰賽事，網上起底組紛紛介紹沙卡嘅事迹，名宿基昂賽後都話，呢個18歲小將都好過比比。

先講呢位沙卡，佢係尼日利亞裔英國人，2001年9月出世，剛滿18歲，阿仙奴青訓出身，兩年前獲職業合約，同年入選英格蘭青年軍，去年11隊獲領隊艾美利睇中提升上一隊，在歐霸盃上陣，今年初在英超初次登場。

沙卡司職左翼或翼衞，喺青年軍時代已經出晒名擅長入球同助攻嘅全材球員，去年在青年賽事上陣20場射入5球8次助攻，數據甚佳。

今仗為阿仙奴入波，令沙卡打破球隊在歐霸盃取得入球嘅最年輕紀錄，反而尼高拉斯比比至今只交出1次助攻，所以基昂講得啱，真係沙卡好過基昂。

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