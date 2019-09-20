17歲小將建功 破曼聯歐戰最年輕入球紀錄

曼聯今季降格踢歐霸盃，周五(20日)凌晨分組賽首輪主場迎戰艾斯坦拿，半力出擊下小勝1比0，建功者格連活特年僅17歲打破拉舒福特紀錄，成為曼聯歐戰入球最年輕球員。

今仗蘇斯克查輪換9人，只有拉舒福特及尼曼查馬迪繼續正選，平均年齡只有24歲145日，係7年來最年輕嘅陣容，其中20歲以下多達3人，計有格連活特、鍾塔西及高美斯。

曼聯今場雖然只能小勝，但攻勢一面倒，開賽初段即有費特洛迪古斯中楣，攻到下半場73分鐘，費特洛迪古斯助攻，格連活特左路接應扭落底線附近窄位起腳，射破「大細龍門」入網，曼聯領先1比0，格連活特以17歲353日創下曼聯歐戰最年輕入球紀錄。

領先後曼聯繼續攻，可惜連格射門中柱，最終曼聯小勝1比0完場。

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