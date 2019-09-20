歐霸踢足全場　武球王成歷史創造者

今屆歐霸盃除咗阿仙奴同曼聯廣受關注，中國球迷最緊張就係愛斯賓奴嘅「中國球王」武磊，分組賽開賽，武磊在愛斯賓奴正選上陣主場迎戰費倫斯華路士，並踢足全場，結果踢成1比1，武磊亦見證多項紀錄誕生。

首先係武磊自己，佢成為2010至11年史浩克04參加歐聯嘅蒿俊閔之後，8年來首位征戰歐洲賽正賽嘅中國球員，如果淨計歐霸盃，更要數到11年前、2008至09年奧地利維也納嘅孫祥。

今仗踢成1比1，亦令愛斯賓奴創下22場歐洲賽不敗、打破阿積士21場不敗紀錄，此紀錄不計算互射12碼，阿積士嘅紀錄於1994至96年期間所創，而愛斯賓奴並非歐戰常客，其不敗紀錄係橫跨13年。

紀錄由2006至07年歐戰開始，愛斯賓奴就該屆賽事15場不敗，最終在淘汰賽階段互射12碼落敗，然之後嚟到今屆歐霸盃，球隊於歐霸外圍賽6場不敗，加埋今場，創造連續22場不敗紀錄。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。