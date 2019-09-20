【法甲】斯特拉斯堡有鬼
2019年09月20日 08:15
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各位觀眾大家好，歡迎收睇筍盤360，研究一場法甲賽事，斯特拉斯堡主場對南特。
斯特拉斯堡現時排18位，今季仍未打開勝利之門，相反南特就高踞第3位，聯賽錄得3連勝，但翻查今場盤口，竟然斯特拉斯堡要讓平半，反映開盤手對其極有信心。
事實上對上2次南特作客都擊敗斯特拉斯堡，今次受讓是請君入甕，提議投注者來個逆思考，持有上盤。
直播表
周六0:30am 德乙 基爾 Vs 漢諾威
ON.CC 東網
周六2:30am 德甲 史浩克04 Vs 緬恩斯
Now 670、Fox +；有線651、611台
周六2:45am 意甲 卡利亞里 Vs 熱拿亞
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周六2:45am 法甲 斯特拉斯堡 Vs 南特
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周六3:00am 英超 修咸頓 Vs 般尼茅夫
Now 621
周六3:00am 西甲 奧沙辛拿 Vs 貝迪斯
Now 632
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