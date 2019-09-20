【賽後解碼】梅斯達菲+大衛雷斯組合登場！

阿仙奴喺歐霸盃旗開得勝，作客3比0大破法蘭克福，順利贏出小組牌面上最難踢嘅一仗，拎出線相信可以更加放心。事實上阿仙奴今場都作出唔少輪換，除咗前線由新人掛帥之外，中堅位置亦再次起用已經放入雪櫃嘅梅斯達菲擔正，令球迷(非阿仙奴)最期待嘅畫面終於出現──梅斯達菲+大衛雷斯中堅組合，但令人意外嘅係，呢對炸彈人今場平安無事。

面對踢法主攻嘅法蘭克福，阿仙奴防線必定面對龐大壓力，原本預計會復出嘅中堅「救星」洛賀丁仍未Ready，加上右閘要由哥林張伯斯客串，4人防線好似拉雜成軍，不過阿仙奴今場中前場逼搶比起上場(作客屈福特)大有進步，令中堅唔會再陷孤軍作戰嘅出醜陷阱。

艾美利今場還原基本步用番4-2-3-1陣式，再一次證明呢個先係阿仙奴最佳戰陣，上季「兵工廠」踢出22場不敗走勢，就係用4-2-3-1陣式踢出最佳攻守平衡，如果艾美利可以堅持番呢個陣式，加上正選兩閘比利連同基蘭泰亞尼即將回歸，阿仙奴後防有機會起死回生。

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