【有片】歐霸神級蝦碌　膠利奧斯再創經典！

被球迷稱為「膠神」嘅前利物浦門將卡利奧斯，2018年歐聯決賽兩次低級犯錯累「紅軍」失落錦標，成為龍門蝦碌嘅球壇經典。「罪人」卡利奧斯之後被利物浦放逐，外借去土耳其球會比錫達斯，仍然有機會喺歐洲賽大顯身手，周五(20號)歐霸盃分組賽，卡利奧斯再顯「膠神」威力，上演一幕超爆笑蝦碌，極可能會成為球壇新經典！

比錫達斯喺K組首仗作客施洛雲，開波14分鐘主隊門將大腳開出龍門球，本來比錫達斯後衛已經包到，但卡利奧斯竟發狂咁衝出禁區想用頭槌解圍，最慘係佢完全錯判個波嘅高度，結果「撻頭」將個波頂後，更加樣衰嘅係，卡利奧斯失晒平衡咁撞到自己友瞓低，將唯一可以幫佢執漏嘅隊友都K.O埋，施洛雲前鋒「多謝」都唔使講就將個射入空門。

比錫達斯騎呢送禮先失後，雖然一度連入2球反超前，但下半場又被追平，最終更喺補時階段失多2球，作客2比4慘敗而回。賽後全球網民瘋狂恥笑卡利奧斯，形容佢係「足球史上最廢龍門」、叫佢「立刻宣布掛靴」，認真慘情。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。