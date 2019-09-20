社區盃　和富大埔同傑志為慈善鍊到盡！

「2019香港賽馬會社區盃」將於周日（22日）假旺角大球場舉行，由去屆香港超級聯賽冠軍和富大埔與足總盃冠軍傑志爭奪本球季第一項錦標。

連續6年由香港賽馬會冠名贊助，「2019香港賽馬會社區盃」的冠、亞軍將分別獲得獎金港幣25萬及10萬。另外，冠、亞隊自行選定的慈善團體亦可獲10萬及5萬港元的捐款，以及賽事門票淨收益的百分之20。本屆的受惠團體分別是由和富大埔選定的香港街頭足球有限公司以及傑志選定的基督教聯合醫院。此外，另外8隊港超聯球隊則平均分享30萬港元。

香港街頭足球有限公司執行委員會主席蔡德昇表示：「多謝香港足總、馬會每年都搞呢個非常意義嘅活動，我哋好開心再次得到和富大埔嘅支持，過去大埔嘅職球員都參與好多社區活動，『郭Sir』仲要幫我哋講過波！我哋有好多受惠嘅基層年輕人，希望今年可以透過呢個比賽，可以多啲人認識到香港街頭足球嘅工作。」

至於基督教聯合醫院兒童及青少年科顧問醫生陸志剛指：「傑志呢幾年幫我哋嘅小朋友同病人出咗好多力，令到我哋得到好好嘅儀器。另外，每年隊長黃洋都同我哋嘅小朋友踢波，我哋好開心、好多謝傑志嘅支持，所以我哋一定會去幫傑志打氣！一定會贏！」

同日於和富大埔對傑志比賽前，賽會特意安排了兩場賽事，首場為「香港賽馬會少年社區盃」，由去屆賽馬會青少年聯賽U13甲組聯賽及足總盃冠軍港會對U13足總盃亞軍傑志，為一眾小將提供一個體驗大型賽事的機會。而第二場則由一眾馬會騎師與球壇名宿組成「雷神邀請隊」及「桂神邀請隊」上演的表演賽，讓廣大球迷可繼2017年後再次一睹他們於足球場上的英姿！