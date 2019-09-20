社區盃　騎帥助興！雷神：肯定多入波

「2019香港賽馬會社區盃」將於周日（22日）於旺角大球場舉行，壓軸大戰由去屆港超聯冠軍和富大埔火拚足總盃冠軍傑志，兩隊將會爭奪本地球季第一項錦標，同時為香港街頭足球及基督教聯合醫院籌款。同日另有兩場精彩賽事，頭場先舉行「2019賽馬會少年社區盃」，緊接就是由著名騎師及本地足球名宿組隊進行表演賽，陣容星光熠熠，同樣不能錯過。

「2019香港賽馬會社區盃」連續第6年由香港賽馬會冠名贊助，除了兩支參賽隊伍合共可獲35萬港元獎金外，其餘8支港超聯參賽隊伍亦可分享30萬港元贊助。即將硬撼衛冕的傑志，陸志豪表示期待，「今次是自己第一次參加社區盃賽事，希望可以將勝利帶回來，讓球季有個好開始。」至於傑志隊長王洋則表示，球隊目標明確，揚言要第三度捧盃：「上年喺基基督教聯合醫院籌款應承過班小朋友、護士和醫生要爭取踢下一屆比賽。始終要先成為最好嘅兩隊先可以踢到社區盃呢場比賽，相信我哋已經準備好。」

周日下午三時舉行「2019賽馬會少年社區盃」，由去年青少年甲組聯賽U13冠軍港會青年隊與兩項賽事亞軍傑志交鋒。傑志小將李梓謙賽前信心十足，揚言今季球隊將劍指「三冠王」：「暑假球隊去咗廣西集訓，無論係合作性、戰術運用及體能上都加強咗唔少。我有信心今季可以贏到聯賽同足總盃冠軍！」今年將復辦騎師表演賽，由著名騎師莫雷拉領軍的「雷神邀請隊」迎戰足球評述員黃興桂的「桂神邀請隊」。兩隊陣容強勁，除6位騎師外，另有一班本地足球名宿，其中佳聯元朗球員法比奧將有份為「雷神邀請隊」披甲。

「2019香港賽馬會社區盃」今年復辦騎師表演賽，將於周日（22日）下午3時50分舉行，「雷神」莫雷拉和「桂神」黃興桂將與本地足球名宿組隊出戰，進行35分鐘的表演賽，同時為慈善出一分力。兩隊上次踢成1比1，莫雷拉表示，一班騎師賽前特別加操提升狀態：「大家練完波默契同體能都更好，今次肯定會更多波入！」

兩隊以往交手兩次，各獲一勝，莫雷拉和黃興桂笑言今次一定要分出勝負。陣容方面，「雷神邀請隊」由現役港超球員法比奧坐鎮，加上山度士、陳發枝等名宿，配合莫雷拉、李寶利等騎師。「桂神邀請隊」則有李健和、劉榮業、卓卓等星將，聯手郭能、史卓豐、杜美爾等騎師。「桂神」形容對手是「本地最佳50歲」，預料將會很難應付，他透露今次賽事將有特別改動，以增加賽事觀賞性：「萬一兩隊打和，就會由騎師負責互射12碼，確保騎師有更多波入。」

兩隊陣容如下：

「雷神邀請隊」：法比奧、陳發枝、山度士、張志德、陳嘉熙、潘明輝、利敬國、潘頓、李寶利、莫雷拉、郭子貽、陳志康、陳樹明

「桂神邀請隊」：李健和、劉榮業、卓卓、鍾健希、希威森、梁家俊、巫顯東、史卓豐、郭能、杜美爾、楊正光、鍾皓賢