「麥記女神」現身　大媽等緊C朗報恩！

「萬人迷」C朗拿度近日接受訪問，自爆仲係士砵亭學徒球員嗰陣，曾經多次接受過麥當勞3位女職員派「免費漢堡包」之恩，仲話想搵番佢哋出嚟報恩(請食晚餐)，而C朗只係記得其中一位女職員叫Edna。隨住訪問曝光，呢段咁青澀嘅童年故事終於有下文，其中一位「麥記女神」Paula Leca已經現身，大談當年嘅C朗情緣。

已經結婚兼生咗兩個仔女嘅Paula，身份曝光後立即接受葡萄牙媒體訪問，佢話：「佢哋(C朗及隊友)每星期都會嚟到餐廳(拎漢堡包)，如果有賣剩嘅包，經理批准我哋咁做(派畀人)，其中一個男仔就係C朗拿度，佢係咁多個男仔入面最怕醜嗰個！我到依家都覺得呢件事好好笑，亦都同仔女講過，不過佢哋想像唔到媽媽曾經請C朗食包，我老公都知道呢件事，當年佢成日嚟接我收工，都曾經見過C朗。至少其他人依家知道我冇吹水！」

Paula表示樂意接受C朗請食飯報恩：「如果佢約我食晚飯，我一定會赴約。第1件事我會多謝佢，之後會有好多時間一齊緬懷當年嘅故事。」

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。