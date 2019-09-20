東方龍獅公布新帥　36歲白蘭特出任主教練

千呼萬喚，東方龍獅籃球隊新任教練人選揭盅！球隊周五下午宣布，聘請36歲的美國教練白蘭特（Jordan Brady）出任教練崗位，帶領藍軍出戰ABL東南亞職業籃球聯賽以及本地賽事，力爭佳績。

年僅36歲的白蘭特，大學時代曾經代表過道森社區學院(Dawson Community College )、鹽湖社區學院(Salt Lake Community College)及猶太谷（Utah Valley）參加NCAA比賽。2008年他到盧森堡加入當地球隊Basket Racing Club Luxembourg開始職業生涯，一季後白蘭特重返美國參加 NBA D-League Draft，以第8名被 Utah Flash 選中。其後亦為 Los Angeles D-Fenders 及 Idaho Stampede 效力。2012年，白蘭特決意退役並開展教練生涯成為 NBA D-League 球隊 Iowa Energy 助教，2017年他決定更進一步，擔任Wisconsin Herd 主教練一職。東方龍獅前主教練、西班牙籍的艾度托利斯於上季完結後離隊，白蘭特接任主教練一職，其年齡較前者年輕19年。

會方早前已公布的三名外援人選，包括荷利菲特、基爾及派斯，東方龍獅來季將以一番新氣象再戰球壇，爭取ABL及本地賽事重奪王座的目標進發。

中文名：白蘭特

英文名：Jordan Brady

出生日期：1983年6月21日

國籍：美國

球員時代：

2008-2009 Basket Racing Club Luxembourg

2009-2011 Utah Flash

2011-2012 Los Angeles D-Fenders

2012 Idaho Stampede

執教年份：

2012-2013 Iowa Energy（助教）

2013-2014 Bakersfield Jam（助教）

2014-2015 Los Angeles D-Fenders （助教）

2015-2017 Salt Lake City Stars（助教）

2017-2019 Wisconsin Herd（主教練）

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