【有片】曼聯廢柴　獻史上最渣交叉腳

曼聯周四深夜展開歐霸之旅，主場迎來自哈薩克嘅艾斯坦拿，雖然有唔少小將落場，但整體上紅魔演出並不合格，最後僅靠格連活特射穿對手門將「大細龍門」小勝1:0。今戰如果要剪highlight其實都好考功夫，但好彩有馬高斯盧祖為大家作出精彩表演。當時紀錄仲係0:0，但佢竟然無啦啦去做難度極高嘅「交叉腳」後腳傳波，最後個波完全斬唔高，輕鬆被對手頭槌解圍。

盧祖喺曼聯已經淪為第4、5中堅，今場歐霸盃難得有機會正選落場，梗係要騷哥利畀領隊蘇斯克查睇，佢喺禁區頂突然靈光一閃，出個「交叉腳」諗住傳個波入禁區，但個波一唔夠力二唔夠高，就好似直接唔要個控球權一樣。唔少魔迷見到呢球都睇到擰晒頭，中立球迷當然上網對佢盡情恥笑，話佢技術唔好，獻醜就不如藏拙。

「交叉腳」傳送難度好高，通常係適合「單蹄」球員喺情急下使用，當然如果你勁好波，就可以運用得好好。球王馬納當拿同「細哨」朗拿甸奴就係當中表表者，其中「細哨」當年效力AC米蘭時，就曾經於左路落底後瀟灑用後腳出個靚波。搵盧祖同「細哨」比當然係苛刻，但如果冇人咁好波，咪平平實實去踢囉，冇人會怪你呀。

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