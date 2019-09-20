【有片】堅天才！李康仁連中6次門框

日本有久保建英，南韓代表肯定係李康仁。呢名「太極虎小球王」剛以18歲零6個月之齡，成為南韓史上最年輕歐聯上陣球員，潛質勁到你唔信。剛啱佢隨華倫西亞作客車路士，賽前熱身時表演勁癲腳法，連續6次遠距離轟中門柱門楣，當中仲要係左右開弓，睇到佢2隻腳都咁熟。呢位外表甚似台灣歌王林俊傑嘅南韓超新星，將來必非池中物。

李康仁由上季開始升上華倫一隊，雖然到依家都仲未成為正選，但上陣機會愈來愈多，今次亦有機會去到史丹福橋，並於90分鐘被換入場，打破鄭優營19歲零2個月嘅最年輕上陣紀錄。今戰李康仁冇足夠時間表演，但於賽前就技驚四座。開波前佢同隊友玩波熱身，明顯係玩緊門柱門楣挑戰，玩法就係遠距離瞄準門柱、門楣，射中為之贏。只見李康仁輕描淡寫，連續6次擊中目標，當中包括1次門柱、5次門楣，最犀利嘅係佢3次係用左腳、3次係用右腳射中，睇到佢2隻腳都可以輕易射出、交出靚波。

於2011年就加入華倫西亞青年隊嘅李康仁，今夏着上10號波衫，帶領南韓U20殺入世青盃決賽，最後僅敗予烏克蘭U20奪得亞軍，但佢就奪得賽事最有價值球員。李康仁未來大把世界，或者可以協助華倫重上高峰。

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