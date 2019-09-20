亞少外　衝呀！港隊為出線同北韓練過

好耐無開心過，希望你哋畀到好消息我哋啦！ （HKFA圖片）

正在新加坡舉行的「亞洲足協十六歲以下錦標賽」外圍賽I組賽事，周六（21日）上演最後一輪賽事，重頭戲為北韓與香港合演的榜首大戰！儘管北韓在今次賽事中表現「超班」，但香港U15(下稱港隊)主帥余小資強調不會刻意死守，球隊會以本身風格與強手周旋。（開賽時間：周六下午5時）

港隊在今次外圍賽展開以來表現出色，首戰在先失一球的劣勢下，以2比1反勝主隊新加坡；次仗亦順利以4比1擊敗關島，達成了賽前訂下的其中一個目標，就是「攞住6分去鬥北韓」。假如今場能擊敗賽前憑較佳得失球差居I組首位的北韓，港隊便可以首名出線，就算和波亦很大機會取得四個「最佳小組第二」的其中一席。為此，港隊主帥余小資表示：「呢隊北韓無論個人能力同進攻瓣數，都比佢哋較大年紀嘅梯隊厲害，我哋有睇佢哋嘅比賽，同剪片去同球員開會分析同部署。老土啲講都係要做好防守先，但一定唔會放棄本身風格去死守。」

「資Sir」補充謂期望港隊一班年輕球員，可以好好享受大賽，全力以赴，他謂：「要隔日踢一場係辛苦嘅，但大家都做得好好，經過今次賽事，無結果係點，全隊上下都會有成長。」

「2020年亞洲足協十六歲以下錦標賽」將於明年在巴林舉行決賽周，外圍賽分東亞和西亞兩個賽區合共11組，每組首名出線外，4個「最佳第二」亦可出線。