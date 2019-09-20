曼聯球星勢續約　魔迷怒哮：踢英冠啦！

曼聯全球球迷眾多，魔迷出晒名要求高，關於球員續約問題更非常關心，因為紅魔鬼一向出手闊綽，周時見到愛隊做水魚被撳住搶，都會覺得非常唔抵。近日有傳曼聯即將開新約畀保羅普巴、格連活特同連格，魔迷即時表態，話連格表現長期低迷，於陣中可有可無，根本唔應該同佢續約，仲話如果連格唔係出身青訓，以佢實力依家只能踢英冠！

連格身為曼聯正選進攻中場，但一向於進攻方面貢獻極細，踏入2019年到依家9月，連格竟然零入球、零助攻，其低迷表現一直受到批評。另外佢喺社交網極度活躍，今夏就畀人話佢帶壞拉舒福特，而且又開設個人品牌，仲有傳佢希望得到曼聯件極具代表性嘅7號波衫，畀人插到阿媽都唔認得。

連格份約到2021年屆滿，唔少球迷都希望愛隊引刀成一快將佢賣走，而唔係加人工同佢續約：「佢27歲都踢到咁，去英冠就差唔多」、「如果佢唔係青訓球員，只能去英冠搵食」、「都唔明點解佢做到正選，老實講喺後備席起碼有3、4個球員好過佢」、「佢咁嘅表現都有得續約，畀約佢嘅個腦明顯有問題」、「不如話我聽佢續約只係講笑，因為佢本身就係1個笑話」。