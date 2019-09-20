雙造型超型　板仔陸俊彥要踩入奧運

由多位現役及退役運動員策劃，並由著名攝影師Benana Ng 操刀的「Beyond The Field 運動場外」展覽周五（20日）在旺角商場THE FOREST開幕，展出10位香港運動員的「雙造型」人像照，融合體育及時尚，宣傳運動員精神。

剛從日本集訓回港的香港重劍代表方凱申周末將會出戰香港劍擊錦標賽，力保本地重劍「一哥」排名。「十月開始會參加一些計奧運積分的衛星賽，希望盡快提升狀態，在正賽可以拿到好成績，取得直接入東京奧運的入場券。」目前還有方凱申五個大賽追分，世界排名需達到16位以及亞洲頭二才不用參加來年四月的奧運外圍賽，他直言難度其實甚高：「這五站我的成績要突飛猛進，要有獎牌或者3站以上打進16強才有機會。其實自己水平和世界級接近，只是不夠自信，希望可以在之後的賽事展現100％的自己。」

滑板是東京奧運新增項目，本地滑板運動員陸俊彥喜見滑板在香港終於打破固有形象，變得愈來愈普及：「以前踩板就會被人說『好曳』、『學壞晒』，現在就有很多家長找教練讓小朋友學滑板。」早前在全國賽贏得第二名的阿俊直言對東京奧運十分期待，「日本是亞洲最強，可以現場見識一下他們的水平當然好。而且假如自己可以去的話，將會是第一個去奧運的香港滑板運動員，好像有份見證這個歷史時刻。」

是次展覽的主角為10位本地運動員，包括：吳翹充(體操)、方凱申(重劍)、陸俊彥(滑板)、鄭俊樑(滑浪風帆)、張柏鴻(花式跳 繩)、徐穎榆(籃球)、陳玥爾(游泳.飛躍新世界學員)、許煒森(三項鐵人)、馮剛政(水球)、陳仲泓(跨欄)，展期為9月20至10月13日。除拍攝一系列型格造型照外，更和大眾分享一樣別具意義的物件及一個數字的故事，讓市民大眾了解他們的另一面。

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