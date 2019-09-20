高級銀牌　愉園信心爆棚撼香港飛馬

本年度「高級組銀牌賽」周六(21日)下午率先舉行兩場首圈賽事，下午2時30分假元朗大球場上演揭幕戰，由港超新軍愉園火併香港飛馬；5時30分則於將軍澳運動場舉行尾場，由佳聯元朗硬撼理文，力爭賽事8強席位。

剛在上周取得重返頂級聯賽後首場勝仗的愉園，主教練鮑家耀大讚球隊防守較之前有明顯進步，惟中場控制能力仍需要增強。「鮑Sir」又指上仗3分能增強球員信心：「攞咗3分之後球員心情都會興奮啲，同埋會有信心落場比賽，希望佢哋繼續畀信心自己，始終佢哋都係有能力，係差啲實戰經驗。」

是役將硬撼香港飛馬，「鮑Sir」透露會作輪換：「始終係盃賽，我哋冇咁緊張，畢竟我哋目標係聯賽，今場會畀多啲後生仔上陣，等佢哋攞經驗、感受吓氣氛，就好似張俊軒咁，佢第二場踢都穩定咗好多，希望其他後生仔都一樣係咁！」至於來自西班牙的後衞艾度古斯，終於有機會上演其「地標戰」。

上場聯賽於補時階段才逼和和富大埔的香港飛馬，主教練文彼得認為球隊進攻需要改善：「上半場表現有啲失色，球隊喺落後之後，比對方主動咗好多，有多次有威脅嘅埋門，把握力唔算太好，慶幸最後都追和到。」該仗末段雙方發生衝突，而助教兼球員陳偉豪更被逐離場，「文Sir」表示球隊士氣、球員心理並未有因此而出現負面影響。