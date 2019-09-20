高級銀牌　佳聯元朗遇理文演入球騷！

本年度「高級組銀牌賽」周六（21日）下午率先舉行兩場首圈賽事，下午2時30分假元朗大球場上演揭幕戰，由港超新軍愉園火併香港飛馬；5時30分則於將軍澳運動場舉行尾場，由佳聯元朗硬撼理文，力爭賽事8強席位。

最近兩場聯賽分別僅敗東方龍獅及迫和傑志的佳聯元朗，主教練陳文俊表示雖然認為球隊有不俗的演出，但亦補充球員仍有不少進步空間：「整體而言我對球隊都滿意，球隊運作同一啲部署，大家都做得幾好。我覺得球隊有啲陋習要改，譬如失波後嘅行動可以快啲，而唔係再去諗之前失嗰球波。始終我哋攻勢嘅次數可能會唔及對手多，有時候好難得做咗啲攻勢埋門，個把握力要好番啲。」

「陳Sir」又指，球隊不會因為今場是盃賽而刻意變得保守，但坦言對手不易應付︰「理文經過兩年嚟嘅磨合，睇到球隊嘅合作性愈嚟愈強大，再加上人腳調動令後防用波嘅情況比之前更加理想，少咗啲協調上嘅問題，整支球隊好似上咗個層次，佢哋前面攻擊點嘅個人能力好強，所以我覺得會好難防。」

於聯賽在香港飛馬及冠忠南區身上取得1勝1和的理文，主帥陳曉明認為球隊今季已有進步，但強調於盃賽需要更加謹慎：「始終盃賽要加倍小心，尤其是我哋呢幾場第一個失球都比較快，如果對住一啲好集中防守嘅球隊，喺落後一球下，會令成個比賽都會好難踢。如果我哋可以領先，而要元朗去打主攻，我相信佢哋都唔係咁容易，呢樣嘢係相當關鍵，當然我哋都希望保持自己嘅比賽風格。

「曉明Sir」續稱：「今年大家都見到球隊有進步，當然仲有好多嘢可以改善，譬如話一啲失球都透過開會去檢討返。元朗今年都維持番以往嘅風格，無論由『阿達』（曾昭達）、『嘉諾』（郭嘉諾）定『文俊』（陳文俊），其實元朗係香港少有地可以建立自己風格嘅球隊，踢法簡單亦有速度同活力，佢哋外援都有一定實力，整體維持到好快嘅反擊同壓迫。」