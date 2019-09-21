國奧賭一鋪換帥 一猛人將接手

中國足協解僱國奧男足荷蘭籍老帥希丁克後，決定起用本土教練率領國奧隊備戰明年1月開始的外圍賽決賽階段比賽，43歲的現任山東魯能技術總監郝偉成為最終人選。

據悉，足協炒希丁克主因是他自從去年9月上任以來，率隊集訓、比賽的日子屈指可數，而且國奧隊至今沒有形成一套完整的主力陣容，本月8日國奧隊不敵越南後，令中國足協對他徹底失去了信心。希丁克一如既往地在發布會上為失敗找托詞，又迅速離開中國，返回歐洲休假。

儘管在希丁克麾下，國奧隊體能和意志力有一定提升，但缺乏完整陣容和成熟技戰術體系。

希丁克除了今年8月香河集訓前，去北京觀看中超國安與人和的比賽之外，幾乎沒有親自赴中超考察隊員，甚至很少安排助手赴國內賽場考察球員，中國足協忍無可忍之下唯有換帥。

據了解，曾經兩度執教中國大國腳的高洪波，提出專業性意見，認為曾經在廣州恒大做助教的郝偉有能力做「救火大隊長」，屬於應急最佳人選。

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