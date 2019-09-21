【人物誌】干地傑作　1米68的刺客

國際米蘭今季由干地執教之後，表現大有改善，成為意甲唯一3戰全勝嘅球隊，話國米可以打破祖雲達斯壟斷，絕對唔過份。干地改造國米，其中一個重要成功因素，竟然係重用名不經傳嘅中場史提芬奴辛斯。

干地今季簽入2位曼聯球星盧卡古、阿歷斯山齊士成為焦點，但最重要一簽，其實係向薩斯索羅借用史提芬奴辛斯，呢位24歲中場由長年喺細球會打滾，突然成為國米必然正選，令人大感意外。

史提芬奴辛斯亦以行動，證明自己的確可以喺豪門立足，踢3場聯賽已經有2球進帳，其中對烏甸尼斯，更以頭槌破網，為國米一箭定江山，對一位身高1米68嘅矮仔而言，更加難得。

前國米班主莫拉堤形容辛斯似協助球隊捧2010年歐聯冠軍嘅荷蘭名將史奈達，國米上場歐聯補時逼和布拉格斯拉維亞，都係多得史提芬奴辛斯主射罰球中楣，隊友尼高路巴列拿先至有機會補射入網。

事實上，意大利近年盛產「矮腳虎」，2位國家隊主力恩斯治尼、馬高華拉堤分別只有1米63同1米65，史提芬奴辛斯上年11月亦晉身大國腳，同恩斯治尼、馬高華拉堤，成為意國「矮仔陣」。

雖然史提芬奴辛斯身材輸蝕，但腳法、射術、速度都非常出眾，最犀利係可以勝任進攻中場、防守中場，甚至打翼鋒位置。曾有輿論將佢同派路比較時，辛斯並唔意認同，反而覺得自己最受巴塞隆拿名宿沙維影響。

其實史提芬奴辛斯踢法比派路同沙維，更加全面，特別係進攻上更有侵略性，由於佢短小精幹，難怪被形容為「球場刺客」，準備將向王者祖雲達斯施以致命一擊。

周日(22日)凌晨將上演意甲米蘭打吡，AC米蘭對國際米蘭，大家可以睇下史提芬奴辛斯有幾把炮。

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