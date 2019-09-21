3名大漢入房捉姦　球員衰鹹濕幾乎冇命

英超爆出桃色醜聞，1位姓名獲法庭保密嘅英超球星「A先生」喺網上約「女網友」開房，點知係一個局，該名「女網友」聯同3名大漢喺酒店埋伏，勒索呢位球星。當時「A先生」已除淨條底褲，突然見到兩個男人衝入房，佢見勢色唔對，只着底褲由窗口逃走，非常狼狽。

「A先生」逃脫後立即報警，案件已經喺英國法庭審理，由於法律規定必須保密呢位英超球星嘅姓名，而且佢透過視像作供，冇人知佢真正身份，只知佢已經結婚，平時鍾意喺網上溝女。

「A先生」作供時話：「當時我坐喺床上，只係着內褲，見到女方好緊張，似乎唔對路，幾分鐘之後，有兩個男人衝入來，我見右邊有窗，於是跳出去離開。」據悉，「A先生」跑到入1間餐廳，職員認得佢係球員，立即搵件衫畀佢着同報警。

至於該名「女網友」叫做Natalie Wood，今年28歲，3名男同黨分別叫Tyrone Coleman、 Nathan Coleman、Prince Rowe，其中Tyrone Coleman曾經參加過英國電視遊戲節目《Take Me Out》。

Natalie Wood喺法庭上已經認罪，佢透露喺電視節目《Take Me Out》認識Tyrone Coleman，並將自己同球員來往一事，話畀Tyrone Coleman知，於決定夾計，引球員去酒店開房，並趁機影相勒索。

事後Natalie Wood曾經發短訊畀「A先生」，威脅要公開相片，估唔到「A先生」選擇報警，瓦解今次勒索計劃。

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