【賽後解碼】哈利占士爭做威爾斯新人王

周六(21日)凌晨英超，般尼茅夫憑尼敦阿基、哈利威爾遜、哥林威爾遜，各入1球，作客以3:1擊敗修咸頓，取得2連勝。

開波10分鐘，尼敦阿基頂入角球，為般尼茅夫打開紀錄，般茅之後仲有1次拉開紀錄機會，祖舒亞京治單刀射入，但球證睇完VAR之後，判越位在先，入波無效。

不過般尼茅夫始終表現較好，35分鐘菲臘標寧左路傳中，哈利威爾遜射入，領先2:0，亦係呢位22歲威爾斯國腳今季第3個聯賽入球。修咸頓由禾特普斯射入12碼，追至1:2，但般尼茅夫補時由哥林威爾遜埋齋贏3:1。

威爾斯一向係英倫三島「細佬」，被英格蘭、蘇格蘭騎住，但今季2位威爾斯新星大踢爭氣波，21歲曼聯翼鋒丹尼爾占士由英冠跳上英超，今季聯賽已有3球進帳，被睇好會成為傑斯接班人。

哈利威爾遜上季都係踢英冠，今季被利物浦外借去般尼茅夫，踢英超一樣交到貨。哈利威爾遜比較似另一位威爾斯前輩加里夫巴利，兩人同樣左腳射門威力強勁，哈利仔今季對阿士東維拉，遠射入網，對曼城一戰，更加射入靚罰球。

威爾斯依家有丹尼爾占士同哈利威爾遜「雙翼齊飛」，就算整體實力唔及大佬英格蘭，但應該有力超越蘇格蘭，成為二哥。

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