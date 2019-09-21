普帥英超250戰　留名睇孫興民破紀錄

周六(21日)晚英超好波連場，頭場熱刺將會作客李斯特城，可望贏波賀一賀領隊普捷天奴，喺英超第250場嘅里程碑。

睇番雙方對戰往績，熱刺取得4勝1負，可以話被睇高一線。不過講到作客，熱刺嘅腳頭就麻麻，佢哋喺英超近8場作客仲未開齋，上一次作客贏波已經要數到年頭。

當然熱刺有佢哋嘅福將孫興民，佢只要射入多4球，就可以超越前輩車範根，成為喺歐洲聯賽入波最多嘅南韓人。

車範根要花11個賽季先累積到121球，但民仔依家已有118球，連埋今場對李斯斯特，佢呢個9月仲有3場波，要做南韓第一人絕對唔難。

直播表

周六7:00pm 西甲 維拉利爾 Vs 華拉度列

Now 632

周六7:00pm 德乙 史特加 Vs 格雷特霍夫

on.cc 東網

周六7:30pm 英超 李斯特城 Vs 熱刺

Now 621、611

周六9:00pm 意甲 烏甸尼斯 Vs 布雷西亞

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周六9:30pm 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 科隆

Now 672、Fox +；有線653、613台

周六9:30pm 德甲 利華古遜 Vs 柏林聯

Now 670、Fox +；有線651、611台

周六10:00pm 英超 愛華頓 Vs 錫菲聯

Now 622；ViuTV 99台

周六10:00pm 英超 曼城 Vs 屈福特

Now 621

周六10:00pm 英超 般尼 Vs 諾域治

Now 623

周六10:00pm 西甲 利雲特 Vs 伊巴

Now 632

周六11:30pm 法甲 馬賽 Vs 蒙彼利埃

無綫 myTV Gold 302；Now 639、714；有線655、615、604、603台

周日凌晨零時 意甲 祖雲達斯 Vs 維羅納

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日0:30am 英超 紐卡素 Vs 白禮頓

Now 621

周日0:30am 西甲 馬德里體育會 Vs 切爾達

Now 632

周日0:30am 德甲 雲達不來梅 Vs RB萊比錫

Now 672、Fox +；有線653、613台

周日2:00am 法甲 蘭斯 Vs 摩納哥

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日2:45am 意甲 AC米蘭 Vs 國際米蘭

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614、662、602台

周日3:00am 西甲 CF格蘭納達 Vs 巴塞隆拿

Now 632

周日3:30am 美職 阿特蘭大聯 Vs 聖荷西地震

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日8:30am 美職 肯薩斯體育會 Vs 科羅拉多急流

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日10:30am 美職 洛杉磯銀河 Vs 蒙特利爾衝擊

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日10:30am 美職 FC洛杉磯 Vs FC多倫多

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

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