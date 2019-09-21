由「球癡」到籃總主席　陳瑞添有偉大夢想

「今日籃壇的規模，與當年我初任主席的光景相比，根本是天與地，籃壇發展就是我擔任籃總主席30年的最大回報。」上一輩的體育傳媒多以「添哥」稱呼香港籃球總會主席陳瑞添；事實上，「添哥」掌舵籃總的歲月橫跨多代體記、歷代港隊變遷更不在話下，近年籃運發展蓬勃，來季將是改革後首次出現10支甲一球隊爭霸的新時代，加上年輕新力軍冒起令球圈充滿生氣，這些一切一切，都成為他繼續投入主席崗位的動力。

由「球癡」到籃總主席

一生與運動結下不解緣，為了籃球可以連生意也「Time out」一會：「其實年幼時我酷愛很多運動，足球、乒乓球、籃球都十分熱衷，其後因加入了籃球校隊，隊友間互相推動下，對籃球的熱愛令我放棄了其他項目。」專注籃球一片天地，可以有多誇張？「籃球圈有好幾位說我是『球癡』，曾經有比賽與公司生意同一天撞期，我也要比賽完才傾生意！幸得太太無限支持，讓我投入籃球事務。」自1991年正式坐上主席一位的「添哥」娓娓道來。

十年人事幾翻身，何況經歷30年？「最難忘上任不久，鬧出籃球總會『雙胞胎』，最後得FIBA及當時港奧委會沙翁（沙理士）釐清，事件才告解決。」就像落場打波，當籃總主席其心力與體能缺一不可，但講到最終極目標，都是為培育更出色的香港球員，特別是為華人球員搭建更多舞台，提升水平為依歸。「總會的宗旨是培育本地球員，本地球迷都擁護華人球員為偶像，比外援的支持更多，所以我們在檢討及制定外援政策時要相當小心。」

「爭取打甲二、甲一是很多青少年的夢想，打甲一後可以爭取打香港隊，像一個階梯。外援太多會影響香港球員的出場率，未必是好事。」「大家可曾記得，以前比賽曾打3個外援，那是因為華人球員不夠呀！但經過多年青訓努力，如今學界的籃球風氣更盛，年輕球員新血輸送比以前增多，有些16歲的中學生已有大球會簽下來呢！」

「香港人打先係香港隊！」

本地球員是籃壇產業最大資產，相信大部分人都會同意。「曾有人說，內地有些好球員可辦手續來港，住滿幾年可代表香港隊，但我到現在都沒做這些事，我們奉行用香港人的球員去打，這才是真正由香港人拿的成績。」

在改革政策下，來季甲一球隊聘用居港外援，放寬至居港3個月便可註冊，「兩年前我們構思這改革，是收集各支球隊意見所得，大家都認同縮短居港年期，對找球員都較方便有利。」新例在今年8月1日實施，「添哥」說：「來季的競爭會比今年激烈得多，加上恢復升降制，大家都不想降班，因為甲二組要『打到甩髀』，爭升班很困難，因此很多球隊都會爭取居港外援，相信球賽的激烈程度會比之前更盛。」

致力青訓望政府增撥資源

青訓是香港籃球總會每年工作的重要環節，總會一直向政府爭取撥出更多場地及資源，務求增加青少年比賽的數量，滿足求過於供的情況。

比賽場地求過於供

根據籃總全年工作報告，過去一年「比賽場數共達7,200多場，即平均每日舉辦約20場賽事」，足見籃球受歡迎的程度。當中青少年賽事亦佔相當的比例，這股熱情令籃總主席陳瑞添也感到驚喜：「近年青少年組比賽報名的情況十分狂熱，好像U12報名前一天，就有球隊來排隊，家長都有反映過，但他們不明白其實我們是受制於場地呢！」如政府可增加硬件資源，籃總才有望增加比賽的數目。

除了青訓，高級別聯賽擴展也有一定限制，陳瑞添說：「現時也有幾間球會洽談中，問籃總可否支持他們加入比賽，但我只能講，我們沒有球隊啊！50年前我們是88隊，50年後都是88隊，因場地局限了發展呢！」陳瑞添說。

願望是……港隊擁有專屬訓練基地

啟德體育園代表着香港未來的希望，體育園內將建設可進行國際賽事的室內場館，然而，在陳瑞添心目中，為香港籃球隊爭取擁有一個專屬的訓練基地，是一直以來的夢想。

心痛代表隊街場練波

陳瑞添歎道：「我做了主席多年，每一次與政府開會都要求他們開設一個專用的訓練場、一個港隊的訓練基地，可惜，30年也沒有達成這心願。」香港隊包括成人男、女子隊，還有多個年齡層的青年軍，「有時要打街場！一個訓練基地都沒有『咁點搞』？」

目前荃灣體育館「勉強可達標」，FIBA國際籃協也認可，以它作為亞洲盃外圍賽的香港主場，「添哥」說：「我們的期望放在啟德，希望會有一個好的場地發展籃球，但還要等好多年呢！」籃總希望啟德落成時，重點可放在體育賽事上，因這樣做才真正對體育發展有最大的禆益。

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