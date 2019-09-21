恥辱！國足門神醉駕被捕　即時「三停」

國足球員不時爆出醜聞。近日天津河東交警中山門大隊在專項行動中，查獲一宗醉酒駕駛交通違法案件，涉事司機為國足門將張鷺。據警方通報，張鷺被查獲時當場檢測酒精濃度超標，屬於醉酒駕車，經進一步血液中酒精濃度檢測鑑定，更超越每百毫升血液中含酒精200毫克的危險駕駛標準。

事發於周三（18日）晚上10時許，公安交管部門在河東區六緯路與東興路路口查車時，懷疑32歲的張鷺涉嫌酒後駕車，經現場呼氣酒精檢測結果為每百毫升呼氣含酒精191.2毫克，屬於醉酒駕駛。到周五（20日）上午，鑑定部門進一步指出張鷺血液中酒精含量為每百毫升含酒精253.3毫克，公安河東分局因此依涉嫌危險駕駛將張鷺刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

國內傳媒紛紛報導，更有媒體直指是「中國足球恥辱」；事件引起中國足協高度關注，足協對違規的國奧隊員郭田雨重罰後，張鷺也難逃足協處罰。作為一位32歲的老將，很可能職業生涯從此玩完。至於天海倶樂部今日（21）亦即宣布處罰決定，判以「三停」停薪、停訓、停賽，還會根據司法機關的處理結果再作進一步處罰。

來自天津的張鷺，目前效力中超聯球隊天津天海，並擔任隊長，亦入選2022卡塔爾世界盃外圍賽國足大軍名單。2005年他曾入選國家集訓名單，成為史上最年輕的國足成員。2010年他首次為國家隊披甲出戰葡萄牙，但始終沒成為國家隊主力。

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