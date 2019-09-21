高級銀牌　陳曉鋒入波！香港飛馬挫愉園出線

本年度「高級組銀牌賽」周六（21日）假元朗大球場上演的揭幕戰，香港飛馬憑着陳曉鋒於下半場射入奠定勝局的一球，再加上門將梁興傑於比賽尾段接實加維蘭主射的12碼，以1比0小勝愉園，進身賽事8強。

在重返頂級聯賽後取得首勝的愉園，開賽11分鐘便找到第一個起腳機會，惟黎培基左路射遠柱出界。至於在比賽初段控球機會較多的香港飛馬，於上半場未能製造太多具威脅的埋門，於14分鐘有大衛拉菲爾接應右路角球頭槌攻門高出後，要待至40分鐘才有佐佐木周接應郭子堦短傳遠射僅告高出，雙方互無紀錄完上半場。

香港飛馬於換邊後繼續控制戰局，於56分鐘先有大衛拉菲爾禁區頂主射罰球僅告高出，59分鐘大衛拉菲爾再右路傳中予陳肇麒跳頂高出，而查理士則於兩分鐘後左路窄位射地波被屠俊翹橫身接實。賽事的轉捩點出現於66分鐘，愉園前鋒加維蘭於中路突破，殺入禁區施射惟未能射破梁興傑的十指關，香港飛馬隨即反攻，由陳柏衡左路傳中予陳曉鋒門前鏟入射成1比0。

飛馬之後於3分鐘後有機會將比數拉開，惟陳肇麒於禁區內射斜。75分鐘，查理士接應大衛拉菲爾短傳，於中路禁區頂起腳中人彈出。愉園於比賽尾段有機會扳平，袁世傑於86分鐘搏得12碼，並由加維蘭主射，惟梁興傑捉到路橫身將皮球接實，最終香港飛馬以1比0小勝愉園，進身賽事8強，並將於11月9日假青衣運動場與富力R&F爭奪4強席位。

香港飛馬主教練文彼得賽後表示，今仗為自己執教職業球隊的首勝，可算是意義重大，並指球隊能夠做到在訓練時的演練，惟埋門把握力方面需要再下苦功。雖然球隊在上半場未能製造太多具威脅的攻勢，但他認為球隊在引入一班年青球員後，或會面對一些壓力，但總括而言尚算合格。贏波功臣梁興傑賽後則指，加維蘭在主射12碼時動作較為明顯射向自己的右邊，所以最終成功將皮球接實，對於球隊表現，「09」則認為球隊在進攻上需要再磨練。

愉園主帥鮑家耀表示銀牌賽非球隊目標，因此盡量給予年輕球員上陣，儘管最終未能追和也不會怪責球員，球隊在未能把握單刀機會後便失守，也是比賽過程的一部份。對於球隊表現，「鮑Sir」則認為一眾球員比較拘謹，反而在失球後才放下包袱去搏盡，並指球隊在原定聯賽作客富力R&F的賽事延期後，令球隊有兩周的休戰期，令球員有足夠時間作鍛煉及調整。