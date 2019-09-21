數據唔呃你！阿仙奴紙紮防線衰到嚇死人

英超老牌勁旅阿仙奴近年雖然同爭標絕緣，但假假地始終都係Big6前列份子，實力唔差，不過，近排佢哋條防線好似突然失靈，有統計發現佢哋近5場波足足畀對手起腳111次，即係平均每4分鐘就畀對手射一次門。雖然話「兵工廠」依家失波未算太多，但如果第時門將賓特尼奴唔生性，紙紮防線隨時累死佢哋呀！

數據唔呃你，阿仙奴日前喺歐霸盃作客德甲法蘭克福，場波話就話贏咗3比0，但全場佢哋錄得16次射門，而對手係有24次，你可以話「兵工廠」把握力強，但防線表現其實麻麻，係有好大隱憂。事實上，「兵工廠」條紙紮防線近排喺完全阻唔到對手攻門，除咗對法蘭克福，仲有係對屈福特、熱刺、利物浦同般尼，近呢5場波係被攻門111次，相當誇張。值得一提，「兵工廠」喺對屈福特場波被攻門31次，係佢哋踢英超以來，單場被攻門最多一次，呢個紀錄認真羞家。

睇番今季英超，阿仙奴依家踢5場失8球，有11隊好過佢哋，有2隊數據同佢哋一樣，而只有6隊差得過佢哋。不過一旦對手再提升把握力，到時阿仙奴戰績肯定會下滑，唔知佢哋領隊艾美利仲有咩計去執靚防線呢？

阿仙奴近5場被攻門次數

對手 被攻門

VS法蘭克福 24次

VS屈福特 31次

VS熱刺 13次

VS利物浦 25次

VS般尼 18次

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