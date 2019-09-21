高級銀牌　尼迪利起孖！理文入8強

「高級組銀牌」周六（21日）開打，尾場假將軍澳運動場上演，由佳聯元朗惡鬥理文。理文憑尼迪利梅開二度，加上亞哥斯達射入今季開齋波，以3比0贏波晉級8強。

上半場理文稍佔上風，16分鐘尼迪利接應鄭兆均妙傳抽射高出。6分鐘後，鄭兆均於右路截得皮球後，推入禁區勁射，惟角度太正被陳嘉豪抱實。26分鐘，基華尼頓回傳於沙普夫起腳，惜未能命中目標。元朗站穩陣腳後亦製造出不少具威脅的埋門，30分鐘辛坦拿直射罰球僅告高出。43分鐘，先後有鄭璟昊和米基爾起腳，兩次射門都未能轉化成入球。未能先開紀錄之餘，更差點被理文打破僵局，44分鐘，鄭兆均接應傳中跳頂，惜中楣彈出，雙方半場互交白卷。

換邊後，理文繼續搶攻，52分鐘尼迪利橫傳予基華尼頓燙射，僅柱邊出界。2分鐘後，先有基華尼頓的近射；後有沙普夫的抽射，惟一一被元朗的防線化解。理文的努力終在60分鐘收到回報，鄭兆均偷得皮球後傳中，尼迪利門前篤入，為球隊取得領先優勢。71分鐘，理文再下一城，鄭兆均直傳亞哥斯達，後者單刀射入。2分鐘後，尼迪利避過陳嘉豪後射入空門，助理文擴大領先優勢至3球。及後元朗雖製造不少攻勢，但仍無阻理文以3比0擊敗元朗並躋身8強，半準決賽將於11月10日於元朗大球場對陣傑志。

理文主教練陳曉明稱：「上半場刻意保守啲同謹慎啲，因為上兩場比賽都係好快失波，幸好好快反超前。元朗係一支幾『韌』嘅對手，所以刻意去做好防守，今年我哋入球能力有保證，但係之前兩場比賽，每場都失咗兩球，好開心今場見到球員就算領先都唔會縮到好後，保持進攻力。」他又認為除鄭兆均外，還有兩名球員值得港隊關注：「我一路都好支持余煒廉，因為現代中堅除咗身形之外，都好講求速度，而『煒廉』係一個好快嘅中堅，佢嘅用波能力喺呢幾年提升咗好多。另外顏樂楓呢3場都踢得好好，係一個無名英雄，希望香港隊可以留意吓佢，我都好支持佢！」

另外，「陳Sir」指球隊很喜歡到將軍澳運動場作賽，除設施、草地質素理想外，球場尺寸較大更有助球隊發揮，期望今季能取得好成績，在日後能再次使用將軍澳運動場作主場。

至於今仗交出兩球助攻的鄭兆均表示滿意自己表現，但在傳球方面仍有改善空間，期望日後能交出更佳表現。他又謂自己在代表港隊後信心大增，進攻時比之前大膽，與隊友的配合也有所進步，期望自己能繼續交出好表現，於下月再度入選香港隊。