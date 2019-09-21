高級銀牌　Nando隊長：最緊要幫到球隊手

周六（21日）假將軍澳運動場舉行的銀牌賽事，理文13分鐘內連轟3球大勝佳聯元朗。觀眾或許會將今場勝仗歸功於尼迪利和亞哥斯達等前線球員身上，但同時亦不能忽略後防球員「零封」對手的功勞。其中，新加盟並擔任隊長的列斯奧，是役一夫當關，統領防線多次阻擋對方之攻勢，表現絕對值得一讚。

佳聯元朗今場派出巴西球員米基爾和辛坦拿合演雙前鋒，上半場多次侵襲理文的防線，多得列斯奧和余煒廉鎮守後方，理文半場前力保不失。下半場「橙衫軍」換入卡真奴加強攻擊銳利度，在對手前場「森巴三叉戟」猛烈拍門之際，列斯奧帶領隊友築起城牆保著後方，使到隊友得以安心進攻，最終成功攻入3球，並取得今場勝利。

賽後列斯奧表對大勝感相當高興：「所有事情都向正面發展，上場聯賽對南區我哋失咗球唔應該失嘅波，因為啲小犯錯令對手把握到機會，和咗場波之後我哋好集中去改善問題，特別開心嘅係年青球員每一日都喺到進步。」

Nando今場比賽中多次大聲提場，以「Up up up」、「Second ball！」等語句提醒隊友遮位及推前防線。甚至有次謝朗軒解圍不理想，列斯奧更「肉緊」到大聲向「謝朗」呼喊。Nando解釋，作為隊長絕對有責任提醒隊友：「我哋球隊其實唔差，但就係有時唔夠集中畀對手入波。今日做到嘅就係前線創造到機會，而後面保持到clean sheet，如果沿住呢個方向進步，今季理文一定攞到更好嘅成績。」

這名西班牙裔老將季前由傑志轉投理文，初來埗到就被主教練陳曉明委以重任成為隊長。Nando表示希望藉自己豐富經驗貢獻球隊：「我嘅角色係喺球場上付出我嘅經驗去幫球隊，喺訓練上要幫到其他球員進步。」Nando亦感謝「曉明Sir」對他的信任：「『曉明』唔只畀到我信心，仲有所有球員，佢係一位好勤力、好叻嘅教練。」他謙稱，自己亦時常犯錯，還請「曉明Sir」多多包涵。