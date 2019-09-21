VAR吹走2球　卡尼PK入波熱刺照輸！

哈利卡尼跌到一仆一碌都識入波，以為熱刺有運行，點知最後反勝為敗！周六英超早場熱刺作客李斯特城，卡尼展現超強射手觸角，於禁區成份跌低一樣有力送個波入網，但熱刺換邊後入球被VAR推翻，跟手李城就連入2粒反勝，當中包括英格蘭新貴占士麥迪臣嘅世界波，熱刺由3分變0分，近5場英超僅贏1場。

上半場雙方快打快，2分鐘熱刺拉美拿傳予右路孫興民，孫興民於禁區即時一抽柱邊出界，之後占士麥迪臣還以顏色，13分鐘於禁區頂被重重包圍，但依然起到右腳射遠柱。2分鐘後摩利臣接連扭過哈利雲克斯同艾達韋列特，起左腳射門被救。

1分鐘後李斯特城球員起腳射門，熱刺後備門將加沙寧加擒唔實個波，尼迪迪門前補中，但因為起腳時有球員越位在先，VAR判入波唔算。李城撳完一輪搞唔掂，熱刺終於開紀錄，29分鐘孫興民後腳踩後，哈利卡尼突出禁區一仆一碌，但佢跌喺地前，都能射到個高波收死卡斯柏舒米高。完半場前卡尼於禁區內空晒左腳抽近柱，可惜角度太正被救出，半場熱刺領先1球。

換邊後李城有較多攻勢，華迪頻頻製造危機，但熱刺頂得住，57分鐘華迪左腳一抽被加沙寧加救出，哈維班尼斯空晒近頂竟唔中龍。64分鐘孫興民突出禁區被閂走皮球，個波輾轉去到右路，奧利亞狂抽地波入網，但因孫興民越位在先，球證睇完VAR吹入球作廢。

李城大難不死70分鐘終於扳平，球隊左路發難，列卡度彭利拿門前撞射入網追成1:1。主隊之後撳住嚟打，86分鐘占士麥迪臣於禁區頂狂抽遠程世界波入網，呢名據報身價值8000萬鎊嘅曼聯目標的確有料到。李城最後精彩反勝，熱刺近5聯賽僅取5分。

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