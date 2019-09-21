【拿仁紅心】幾勁都好　哈利仔難返利物浦

威爾斯國腳哈利威爾遜，本季第4次被利物浦借走，效力般尼茅夫。呢名22歲翼鋒踢英超都冇問題，剛於聯賽又入波，協助般茅3:1作客殺敗修咸頓。連埋對曼城射入罰球金球，再加上對維拉嘅入球，佢於本季5場聯賽已射入3粒，好多利迷都好希望哈利仔，下季終可成為紅軍一員，但哈利仔踢法、身材及速度，明顯唔係高普杯茶，最後都係好大機會被賣走。

哈利威爾遜14年同利物浦簽下長約後，先後被借到克魯、侯城同打比郡，上季佢於「綿羊」勁到無倫，連續5個月取得打比郡月度金球獎，當中包括於英聯盃對曼聯轟入遠程罰球，最後埋單佢於各項賽事一共取得18個入球同6次助攻，帶領打比郡殺入英冠升班附加賽，最後僅敗予維拉功虧一簣。

哈利仔今夏返到紅軍，於季前熱身賽亦有唔題演出，對多蒙特同里昂都有入波，但最後高普都係借佢走。於哈利仔嘅借用條款中，並冇設般茅買斷條款，有理由相信高普會再睇哈利仔1季，再考慮會否留用呢名罰球王。

但眾所周知喺高普嘅433體系入面，翼鋒必需有超高速度及過人盤扭能力，如果踢中場的話，就要有極強體能及硬淨度、而做到能攻擅守。哈利仔嘅遠射同處理罰球能力，可能係目前利物浦最好一個，但無論擺佢打翼鋒抑或中場，似乎都未達高普要求。

瑞士美斯梳頓沙基利，亦因為相同理由而於利物浦出場次數少之又少。哈利仔如要於高普麾下作戰，就要改變自己踢法，但嗰個或者已再係哈利威爾遜。若哈利仔今季持續有理想表現，呢名紅軍青訓最後為利物浦所能貢獻嘅，可能係一筆近3000萬鎊嘅轉會費。

●麥馬拿仁