朱嘉望腳趾骨裂封后　方凱申要展一哥風範

挑戰盃劍擊錦標賽今天（21日）在香港公園體育館進行男、女子重劍賽事。朱嘉望帶傷上陣，過關斬將刺走本地一姐佘繕妡封后。而男重代表方凱申晉級決賽，迎來意想不到的對手——十九歲小將何翰橋，最終順利奪冠。

三位亞運女重代表悉數闖進四強，其中「世少劍后」佘繕妡以14：10擊敗連翊希，朱嘉望則以15：10刺走陳祉澄。兩人決賽相遇，佘繕妡採取主動，卻被朱嘉望轉守為攻獲得主導權，續以14：9聽牌。儘管佘繕妡憑著多次搶攻追剩2分分差，朱嘉望耐心出擊，終以15：12告捷，相隔三年再在本地賽事封后。

勝利那刻，朱嘉望摘下面罩，哭著吶喊了很久，原來她在上星期意外受傷，導致右腳腳趾骨裂，「曾經想過退賽，無奈本地排名有點不穩。」硬著頭皮參賽，反而換來久違的冠軍，「受傷讓我冷靜下來，縮在後面打，沒怎麼衝刺，因為我怕腳趾會斷。」她續說本地賽事成績停滯不前，已經三年沒有打進決賽，這枚金牌是「一個希望」，鼓勵她繼續前進。即使受到腳傷困擾，她仍然維持訓練，並以踩單車取代跑步鍛練體能。

男重方面，本地排名第二的吳浩天十六強不敵沈豊軒，意外出局。香港首席劍手方凱申和何瑋桁則在準決賽碰頭，何瑋桁積極搶攻，成功咬緊比分，但始終未能取得領先優勢，最終惜敗14：15。而方凱申晉級決賽迎戰小將何翰橋，雙方打到6：6平手後，方凱申連取5分，讓氣勢徹底傾倒到己方，最終以15：7順利奪冠。

上月會長盃，方凱申意外八強止步，他說落敗的感覺「很深刻很深刻」，或者香港第一的名銜不代表什麼，「我提醒自己，每天都必須打出第一名的水準，今天也成功把握每個細節。」對於決賽對手何翰橋，他用四個字形容——「超級驚喜」。「很開心新血能夠衝擊決賽，他們夠膽挑戰師兄，讓男重隊氛圍好。」

方凱申口中的新血何翰橋，不過十九歲，剛過去的暑假獲得全青運男重團體季軍。黝黑的皮膚，捲曲的頭髮，很多人以為他是混血兒，他笑說：「我是純正的香港人啦，曲髮也是電出來的。」目前就讀職業訓練局的他，打算退學投入全職運動員生涯，奮力躋身本地成人組別前四名，代表香港出戰國際賽事，「我相信自己有能力升上去，希望累積比賽經驗，在來年亞青和世青爭取成績。」

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