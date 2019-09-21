社區盃　和富大埔撼傑志 為慈善而戰

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一年一度本地球壇盛事「香港賽馬會社區盃」，周日(22日)於旺角大球場上演「3料娛樂」，主賽下午5時30分上演，由上季港超冠軍和富大埔硬撼足總盃盟主傑志。雙方除為慈善出力外，兩帥均明言會為奪得今季首項錦標出盡渾身解數！on.cc東網及香港賽馬會青少年足球發展計劃YouTube頻道，將會同步直播今場賽事。

賽事冠、亞軍將分獲25萬及10萬港元獎金，冠、亞隊自行選定的慈善團體，除可獲10萬及5萬港元捐款，還有門票兩成淨收益。今屆受惠團體分別是由和富大埔選定的香港街頭足球有限公司，以及傑志選定的基督教聯合醫院。

傑志上場聯賽主場對佳聯元朗痛失兩分，但隊長黃洋認為對球隊氣氛影響不大，並透露今仗或會輪換︰「我哋應會喺呢場波畀更多新球員落場，體驗吓一場過嘅比賽。大埔嘅前場攻力好強，令我最深刻係辛祖，自己喺傑志同香港隊同佢做咗咁多年隊友，知道佢喺禁區內嘅把握力非常好，我哋要更加專注喺防守。」

「藍鳥」主教練施利斯高域則期望捧盃而回：「我哋已準備好迎接呢個盃賽，球隊開操咗接近3個月，準備嘅唔止係呢項賽事，而係整個球季。我好尊重和富大埔，因為佢哋係上季聯賽冠軍。希望今場我哋會有好表現，再將好表現延續到季尾，用勝利去回報球迷。」

首輪聯賽主場對富力R&F遭遇大敗後，和富大埔上仗作客對香港飛馬戰至補時階段才遭對手逼和，主教練之一郭嘉諾認為球隊已漸入佳境︰「經歷咗國際賽期後，其實都執咗好多，睇番第一同第二場波，進攻明顯有改善。我上任後，好想隊波踢出和富大埔嘅足球風格，依家見到慢慢滲出嚟。如果今場贏到，對球員信心有好大幫助，所以我哋會全力爭呢個盃。今場會畀啲年輕球員踢，例如梁星耀同鄭子森，佢哋係上年攞聯賽冠軍嘅球員之一，值得踢呢個社區盃。」「綠戰士」今仗一眾外援或會高掛免戰牌，除了停賽的金玟基外，杜度及勞高仍在養傷，門將保羅則因借用條例未能落場。

至於頭場賽事下午3時先上演「香港賽馬會少年社區盃」，由上季青少年U13甲組聯賽及足總盃冠軍港會，與青少年U13甲組聯賽及足總盃亞軍傑志交鋒，隨後於下午3時50分鳴笛的表演賽，由騎師莫雷拉及資深足球評述員黃興桂，分別帶領由騎師與本地足球名宿組成的「雷神邀請隊」及「桂神邀請隊」對賽。

● 「2019香港賽馬會社區盃」●賽序

日期：9月22日（周日）

序幕戰●香港賽馬會少年社區盃

3:00pm 港會青年隊 Vs 傑志青年隊

表演賽●騎師邀請賽

3:50pm 雷神邀請隊 Vs 桂神邀請隊

正賽●社區盃

5:30pm 和富大埔 Vs 傑志

票價：$80、$30（特惠票）

地點：旺角大球場

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