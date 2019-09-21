頭18分鐘入5粒！曼城狂數屈福特8球！

上仗諾域治贏咗曼城，就整定屈福特唔好彩，曼城今戰盡展黐線攻力，好似當對手殺父仇人咁狂攻，開波頭18分鐘已經贏到對手5球，睇到現場球迷如癡如醉。阿古路射入英超第100球，但風頭都唔及大演帽子戲法嘅貝拿度施華，最終「藍月亮」大數屈仔8:0，認真恐怖！

曼城今仗勢凶夾狼，一開波已經狂攻對手，今仗復任正選嘅奇雲迪布尼堅超晒班，開波唔夠1分鐘，右路扯過勁急勁嘅超靚傳中，大衞施華衝到一射入網，火速打開紀錄。之後又係迪布尼，於中場狂推策動，一個直線質落禁區右路，客軍門將賓科士打撲跌馬列斯，球證直指12碼點，阿古路一抽爆網擴大比數。當時開波只係7分鐘。

12分鐘曼城禁區頂得到罰球，馬列斯左腳一抽省中敵衞面部彈入網窩，領先到3:0。曼城勒都勒唔住，3分鐘後迪布尼開出靚角球、中路頭槌二傳，貝拿度施華烏低個身頂入，4:0。跟手曼城左路得到罰球，乘客軍失晒魂開落左路底線，阿古路左腳傳地波，上仗派膠累輸波嘅奧達文迪都整番粒，曼城只用咗18分鐘，就贏到屈福特5:0。

受傷嘅獅子係最恐怖，曼城根本冇停落嚟嘅意思，迪布尼跟手2番妙傳，畀阿古路於禁區內先後用腳、頭埋門，一個中柱一個畀賓科士打神救，半場維持領先5粒。

換邊後3分鐘曼城整多粒，2個施華玩晒，大衞禁區內妙傳，貝拿度呃過敵衞門前輕易射入，6:0。60分鐘迪布尼又發功右路傳中，貝拿度施華近門射入，大演帽子戲法贏到7:0。85分鐘，今仗光芒四射嘅迪布尼於禁區左路擺靚個軚，右腳狂抽高波入網，最終曼城贏8:0完場。

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