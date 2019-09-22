【東體爭議】阿仙奴下任主帥　曼城製造

阿仙奴上季英超僅得第5位，再次無緣歐聯，今季情況亦冇乜改善，近3場聯賽都失分，英國博彩公司開盤，領隊艾美利教埋今季後被炒賠率，熱到只有2.5倍，兩大繼任人熱門，竟然係來自曼城現任及前任教練團成員：阿迪達、韋拉。

兵工廠球迷對阿迪達、韋拉，絕對唔陌生，前者效力過阿仙奴5年，2016年掛靴後，加入曼城教練團，成為哥迪奧拿副手。

至於韋拉更加係阿仙奴史上最偉大隊長之一，效力兵工廠9年，捧過6項主要錦標，包括3次英超冠軍。

雖然韋拉球員時代對阿仙奴作出巨大貢獻，但只屬阿仙奴下任主帥人選次熱，有7倍，大熱係6倍嘅阿迪達，因為呢位西班牙名宿近3年喺哥迪奧拿身上學到唔少嘢，被譽為「哥帥2.0」，教波功力令人有所憧憬，事實上，雲格離隊時，已經傳出阿迪達可能回巢領軍。

韋拉2016至18年教美職紐約城，而現時教緊法甲尼斯，始終唔及阿迪達咁了解現時英超情況。最重要係阿仙奴方面希望阿迪達可以將哥迪奧拿嘅巴塞式華麗足球帶入兵工廠，令呢支倫敦球隊又打得又睇得。

不過，曼城領隊哥迪奧拿已經「欽點」阿迪達做接班人，大讚呢位同胞作風同自己好相似，而且有喺大球會工作嘅經驗，將來有能力執教曼城。至於阿迪達想重返阿仙奴做「救世主」，定係做哥帥接班人，延續曼城王朝，都好難抉擇。

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