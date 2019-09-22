悲哀！31歲路爾斯安達臣絕望掛靴

大家仲記得曾經效力過曼聯嘅路爾斯安達臣嗎？呢位巴西中場宣布退休，佢只係31歲咋。呢位曾奪得歐洲金童獎，一度被譽為「新細哨」嘅天才球員，卻於當打年齡掛靴，實在令人唏噓。

路爾斯安達臣喺「細哨」朗拿甸奴母會甘美奧出道，2006年加盟波圖迅速打出名堂，加上佢當時一頭長髮，因而有「新細哨」之稱。

路爾斯安達臣亦係巴西捧2007年美洲國家盃嘅成員，當時只係19歲，獲曼聯傳奇領隊費格遜睇中，以當年屬於天價嘅3000萬歐元收購。

當全世界以為路爾斯安達臣將成為巴西新一代巨星時，偏偏佢喺曼聯8季日子，表現平平無奇，期間曾被外借去費倫天拿，2015年更黯然離開歐洲球壇，加盟巴甲國際體育會。

路爾斯安達臣上年重返歐洲，但只能加盟土甲球隊Adana Demirspor，雖然簽約3年，但因為太肥，僅上陣11次。據悉，路爾斯安達臣掛靴後，仍然會留隊，做其他工作，但年薪由60萬歐元，減至20萬歐元。

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