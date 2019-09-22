【人物誌】師承柏金亨利　完美9號的誕生

1場波入5球，強如美斯、C朗都好難做到，但荷蘭新星當耶爾馬倫就輕鬆完成，呢位20歲前鋒於早前荷甲，個人包辦5個入球，協助燕豪芬以5:0大勝維迪斯。

值得一提，當耶爾馬倫來自阿仙奴青年軍，2年前先至轉投燕豪芬，兵工廠真係走寶，白白放走1位新世代神鋒。

阿仙奴傳奇領隊雲格最愛發掘小將，2015年從阿積士青年軍簽入當耶爾馬倫，但雲爺爺竟然走漏眼，放走呢位「神童」。

當耶爾馬倫猶如武俠小說主角張無忌，受過唔少名師指點，佢8歲加入阿積士青年軍學踢波8年，期間獲得荷蘭名宿柏金教導，去到阿仙奴青年軍受訓，當時教練係亨利，當耶爾馬倫可以話盡得兩位超級射手真傳，堪稱完美9號，傳射能力俱佳，上場歐霸盃又入波。

當耶爾馬倫上季荷甲入10球嶄露頭角，今季更加進步神速，踢5場聯賽已入6球，而且喺早前歐國盃外圍賽，首次為荷蘭上陣就入波，擊敗勁敵德國，被譽為自雲尼斯達萊以來，燕豪芬及荷蘭最具潛力射手，周日(22日)晚荷甲大戰，燕豪芬主場對阿積士，當耶爾馬倫又準備大騷哥利。

照呢個勢頭，相信當耶爾馬倫將會成為各大豪門爭奪目標，問題係去皇馬、巴塞，定係巴黎聖日耳門。當耶爾馬倫師承柏金同亨利，會唔會考慮重返阿仙奴，證明自己呢？不過，就算當耶爾馬倫想入「廠」，恐怕阿仙奴依家都買佢唔起。

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