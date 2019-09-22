【東體爭議】皇馬換帥　識揀一定揀阿里基

皇馬喺歐聯慘吞巴黎聖日耳門3蛋後，盛傳又會換帥，甚至話會長皮里茲想搵摩連奴回巢領軍，但眾所周知「寸王」已經係過氣人物，而且同陣中球星夏薩特有牙齒印，佢教皇馬，隨時又引起內訌。

如果皇馬想重振雄風，依家有一位現成名帥，可以立即接手，佢就係前祖雲達斯教練阿里基。

意大利教練一向吃香，皇馬以往就請過2位意國名帥卡比路、安察洛堤領軍。卡比路兩度執教皇馬都捧過西甲冠軍，安察洛堤亦協助「銀河艦隊」奪得2014年歐聯冠軍，意大利教練對皇馬而言，有信心保證。

阿里基領軍功力相比起卡比路及安察洛堤，有過之而無不及，阿里基2008/09年球季即使執教弱隊卡利亞里，都可以當選意甲最佳教練，其後加盟AC米蘭第一季，就捧意甲冠軍，執教祖雲達斯，更加連續5季奪得意甲冠軍，仲有2次打入歐聯決賽，阿里基嘅級數拍得任哥迪奧拿、高普。

難得阿里基今夏離開祖雲達斯之後，仲未有新教職，皇馬要換帥就要快，亦係球會今季能否翻身嘅最關鍵決定。

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