【賽後解碼】真魔獸！盧卡古4場入3球

周日(22日)凌晨意甲米蘭打吡，國際米蘭以2:0擊敗AC米蘭，國米新簽前鋒盧卡古又入波，佢今次發揮高空優勢頂入，取得個人今季聯賽第3個入球，同之前效力曼聯，簡直判若兩人。

盧卡古今場表現落力，開波17分鐘就幾乎建功，佢起腳勁射，僅被門將基安盧基當拿隆馬撲出。國米亦佔盡上風，拿達路馬天尼斯射門被撲出，迪岩布斯奧補射中柱。

國米下半場好快打開紀錄，迪岩布斯奧省中人入網，球證一度懷疑有人越位，但睇完VAR之後判入波有效。

踢到78分鐘，尼高路巴列拿左路傳中，盧卡古飛頂入網，佢今季踢4場意甲已經射入3球，率效極高。

盧卡古過去2季喺曼聯表現，一直備受批評，好多球迷話佢技術差，控波都控唔掂，又經常浪費機會。當國米教練干地不惜以7500萬收購「渣古」時，唔少人都笑佢傻，亦紛紛叫盧卡古快啲走。

不過，盧卡古依家喺意甲，大放光芒，證明干地眼光獨到，難怪盧卡古入波之後，立即衝去同干地「激情」慶祝，幾乎想互咀。

「渣古」以往喺曼聯踢唔出水準，只係兩位主帥摩連奴同蘇斯克查唔識用佢，依家遇上「伯樂」干地，終於重生。

國米今季意甲4戰全勝，亦係唯一全勝球隊，睇來真係有力打破祖雲達斯壟斷局面。

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