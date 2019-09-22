【有片】藍斯入世界波！阿仙奴後悔未

周日(22日)凌晨意甲，祖雲達斯以2:1擊敗維羅納，今季新加盟嘅艾朗藍斯首次為祖記於正式賽事正選上陣，並射入1球世界波，再次證明「免簽之王」祖雲達斯的確眼光獨到。

祖雲達斯今場20分鐘先失1球，幸好有艾朗藍斯建奇功，呢位威爾斯國腳離門30碼起腳省中人，令角度更加刁鑽入網。祖記多得呢球靚波，迅速扳平，打番起個勢，下半場初段再由C朗射入12碼反勝。

主角艾朗藍斯今場表現比C朗更搶鏡，佢上季同阿仙奴約滿，未獲續約，黯然結束11年兵工廠生涯，但祖記惠眼識英雄，早於今年2月已經斟掂藍斯今夏自由身，並開出40萬鎊周薪，令佢成為史上最高薪嘅英國球員，一度令人懷疑呢位28歲中場值唔值呢個價。

艾朗藍斯因為受傷，缺陣今季首3場意甲，直至上場歐聯對馬體會先至復出，後備上陣。佢今場意甲擔正，仲射入救命波，以行動證明身價。唔知今季成績欠佳嘅阿仙奴，有冇後悔放走佢呢？

值得一提，艾朗藍斯以往入波之後，就有名人死亡，因而有「死神」之稱，佢今場射入加盟祖記嘅第1個入球，希望唔好造成傷亡啦。

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