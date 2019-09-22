【有片】真禾特被打真相曝光　原來佢咁陰毒

兩星期前，被車路士外借去般尼嘅中場真禾特，喺曼徹斯特夜店媾女惹禍，畀幾名大漢打咗一身變成熊貓眼單嘢，事發時嘅片段終於曝光，飲到啤啤夫嘅佢，原來唔只搞人條女，仲喺衝突中想用頭撼人，冇畀人打死算好彩嘞！

條片唔長，而且只係見到真禾特同一名男子扭打，仲清楚見到佢面部中拳，但係就睇唔到有成6個人圍毆佢咁多，究竟係段片畀人剪過，定係真禾特自己放料話自己單拖應戰，證明自己捱打咁衰相，完全係「非戰之罪」就不得而知嘞。事後真禾特證實被踩傷足踝，眼被打腫，手臂受傷，要抖3個禮拜。

一名在場人士回憶，當時「有人話有個名人嚟咗，好多人擁埋一埋影相，跟手就發生打鬥」。傳聞真禾特酒後亂性，喪纏英乙斯肯索普球員尼希嘅索女友，有人出面護花，嘈起上嚟連夜店睇場都出埋嚟，有人大嗌「打跛佢隻腳」，結果「飲水哥」畀人執咗一劑，不過呢位目擊者肯定唔到尼希有冇參與圍毆。

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