大件事！紅魔對錘仔幫遇上剋星
2019年09月22日 08:01
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(Getty Images)
周日(22日)晚英超好波連場，一於約埋班Friend睇波，晚飯直落到宵夜，曼聯將會作客「錘仔幫」韋斯咸，佢哋想攞分都幾難。皆因錘仔幫有位紅魔剋星，佢哋就係韋斯咸主帥比歷連尼，睇番紀錄，佢過往已經帶隊贏過莫耶斯。
尹戈爾同埋摩連奴3位前曼聯教頭，如果呢場紅魔輸波，贏埋蘇B就真係威到盡。加上曼聯外憂內患 傷兵成籮，連超新星丹尼爾占士都傷埋，蘇斯克查呢期真係頭痛。
仲有仲有曼聯近排嘅作客紀錄堅曳，近6場聯賽作客都未贏過，離開主場就無乜信心，呢個心魔困擾咗紅魔成半年，真係要等救世主出現喇。
直播表
周日8:30am 美職 肯薩斯體育會 Vs 科羅拉多急流
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周日10:30am 美職 洛杉磯銀河 Vs 蒙特利爾衝擊
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周日10:30am 美職 FC洛杉磯 Vs FC多倫多
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周日2:45pm 社區盃 香港賽馬會少年社區盃
on.cc 東網
周日3:00pm 日乙 柏雷素爾 Vs FC愛媛
有線604、603台
周日5:30pm 社區盃 和富大埔 Vs 傑志
on.cc 東網
周日6:00pm 西甲 基達菲 Vs 馬略卡
Now 632
周日6:00pm 日乙 大宮松鼠 Vs 東京綠茵
有線604、603台
周日6:30pm 意甲 薩斯索羅 Vs 史帕爾
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周日7:30pm 德乙 漢堡 Vs 奧厄
on.cc 東網
周日8:00pm 西甲 愛斯賓奴 Vs 皇家蘇斯達
Now 632
周日9:00pm 英超 韋斯咸 Vs 曼聯
Now 621
周日9:00pm 英超 水晶宮 Vs 狼隊
Now 622
周日9:00pm 意甲 博洛尼亞 Vs 羅馬
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614、604、603台
周日9:00pm 意甲 萊切 Vs 拿玻里
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周日9:30pm 德甲 慕遜加柏 Vs 杜塞爾多夫
Now 672、Fox +；有線653、613台
周日10:00pm 西甲 華倫西亞 Vs 雷加利斯
Now 632
周日10:45pm 荷甲 燕豪芬 Vs 阿積士
無綫 85台
周日11:00pm 法甲 昂熱 Vs 聖伊天
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周日11:30pm 英超 車路士 Vs 利物浦
Now 621、611
周日11:30pm 英超 阿仙奴 Vs 阿士東維拉
Now 622
周一凌晨零時 意甲 阿特蘭大 Vs 費倫天拿
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周一凌晨零時 德甲 法蘭克福 Vs 多蒙特
Now 672、Fox +；有線653、613台
周一0:30am 西甲 畢爾包 Vs 艾拉維斯
Now 632
周一2:45am 意甲 拉素 Vs 帕爾馬
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周一3:00am 西甲 西維爾 Vs 皇家馬德里
Now 632、611
周一3:00am 法甲 里昂 Vs 巴黎聖日耳門
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周一6:30am 美職 紐約紅牛 Vs 費城聯
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周一8:00am 美職 華盛頓聯隊 Vs 西雅圖海灣者
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
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