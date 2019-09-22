大件事！紅魔對錘仔幫遇上剋星

周日(22日)晚英超好波連場，一於約埋班Friend睇波，晚飯直落到宵夜，曼聯將會作客「錘仔幫」韋斯咸，佢哋想攞分都幾難。皆因錘仔幫有位紅魔剋星，佢哋就係韋斯咸主帥比歷連尼，睇番紀錄，佢過往已經帶隊贏過莫耶斯。

尹戈爾同埋摩連奴3位前曼聯教頭，如果呢場紅魔輸波，贏埋蘇B就真係威到盡。加上曼聯外憂內患 傷兵成籮，連超新星丹尼爾占士都傷埋，蘇斯克查呢期真係頭痛。

仲有仲有曼聯近排嘅作客紀錄堅曳，近6場聯賽作客都未贏過，離開主場就無乜信心，呢個心魔困擾咗紅魔成半年，真係要等救世主出現喇。

直播表

周日8:30am 美職 肯薩斯體育會 Vs 科羅拉多急流

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日10:30am 美職 洛杉磯銀河 Vs 蒙特利爾衝擊

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日10:30am 美職 FC洛杉磯 Vs FC多倫多

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日2:45pm 社區盃 香港賽馬會少年社區盃

on.cc 東網

周日3:00pm 日乙 柏雷素爾 Vs FC愛媛

有線604、603台

周日5:30pm 社區盃 和富大埔 Vs 傑志

on.cc 東網

周日6:00pm 西甲 基達菲 Vs 馬略卡

Now 632

周日6:00pm 日乙 大宮松鼠 Vs 東京綠茵

有線604、603台

周日6:30pm 意甲 薩斯索羅 Vs 史帕爾

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日7:30pm 德乙 漢堡 Vs 奧厄

on.cc 東網

周日8:00pm 西甲 愛斯賓奴 Vs 皇家蘇斯達

Now 632

周日9:00pm 英超 韋斯咸 Vs 曼聯

Now 621

周日9:00pm 英超 水晶宮 Vs 狼隊

Now 622

周日9:00pm 意甲 博洛尼亞 Vs 羅馬

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614、604、603台

周日9:00pm 意甲 萊切 Vs 拿玻里

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日9:30pm 德甲 慕遜加柏 Vs 杜塞爾多夫

Now 672、Fox +；有線653、613台

周日10:00pm 西甲 華倫西亞 Vs 雷加利斯

Now 632

周日10:45pm 荷甲 燕豪芬 Vs 阿積士

無綫 85台

周日11:00pm 法甲 昂熱 Vs 聖伊天

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日11:30pm 英超 車路士 Vs 利物浦

Now 621、611

周日11:30pm 英超 阿仙奴 Vs 阿士東維拉

Now 622

周一凌晨零時 意甲 阿特蘭大 Vs 費倫天拿

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一凌晨零時 德甲 法蘭克福 Vs 多蒙特

Now 672、Fox +；有線653、613台

周一0:30am 西甲 畢爾包 Vs 艾拉維斯

Now 632

周一2:45am 意甲 拉素 Vs 帕爾馬

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一3:00am 西甲 西維爾 Vs 皇家馬德里

Now 632、611

周一3:00am 法甲 里昂 Vs 巴黎聖日耳門

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周一6:30am 美職 紐約紅牛 Vs 費城聯

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一8:00am 美職 華盛頓聯隊 Vs 西雅圖海灣者

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

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