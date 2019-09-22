【賽後解碼】美斯一年人工買得起佢哋

西甲超級班霸巴塞隆拿尋晚作客CF格蘭納達淨吞兩蛋，後者今季係新升班，全隊身價根本連巴塞首席球星美斯一年人工都冇。不過，呢支神奇球隊今季初不斷創造奇蹟，依家踢咗5輪，竟然坐上咗「一哥」之位，即使佢哋今晚可能被超越跌番落嚟，點都係值得賀一賀佢哋嘅！

話說尋晚格蘭納達砌低巴塞之後，成班球員即刻瘋狂慶祝，好似贏咗西甲冠軍一樣，無他嘅，對於佢哋嚟講，能夠贏巴塞隨時係一世人一次機會。同時，佢哋賽後仲憑5戰得10分升上榜首，以較佳得失球壓住同分嘅西維爾同馬德里體育會，同樣地，要呢支小球會做西甲「一哥」，那怕可能只係一晚咁多，都係難得機會，依家一場波滿足晒兩個心願，試問佢哋點會唔興奮。

再睇番CF格蘭達納班波，原來佢哋依家成隊身價總和先得3,350萬歐元，相比起美斯喺巴塞一年有5,000萬歐元人工，仲低少少。格蘭納達現時全隊最貴係尋晚場波做後備嘅中場干拿倫斯同正選左閘卡路士尼華，都只係值20萬歐元左右。只係家陣格蘭納達真係以庶渣價錢踢出燒鵝味道，點到你唔服佢哋先！

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