【東體爭議】25年最差　華爾維迪走把啦

「地上最強」巴塞隆拿今季喺西甲開季表現失靈，踢完5輪只得2勝1和2負，原來係佢哋自94/95球季之後，近25年來最差開局成績。巴塞戰績，歸根究底係防守出現大問題，事關佢哋家陣失咗9球竟然係全西甲最差，而面對目前情況，主帥華爾維迪明顯冇晒計，當地傳媒普遍都認為，華帥都應該係走把啦！

巴塞以往憑住高位逼搶，加上中前場超卓控球能力，基本上大部份比賽都可以完全控制戰局形勢，不過，今時今日呢隊巴塞，主帥華爾維迪被指教到班波淨係識做冇乜意義嘅橫傳同回傳，甚至喺尋日對CF格蘭納達搶波，更曾經畀對手逼番轉頭，最後隊長碧基交唔到波，唯有踢出底線。

此外，巴塞依家喺中場上面，唔似得以前有沙維同恩尼斯達兩大台柱，反而今季新兵法蘭基迪莊已經被安排踢過晒中場3個位；卡路士艾蘭拿首輪踢完正選，之後就未入過大名單；維達爾、拿傑迪錫同艾法美路又係踢吓唔踢吓，根本陣容變變變，傳送質素反而未見提升，華爾維迪再唔執番正隊波，真係擺唔到幾耐囉！

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