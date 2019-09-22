同老公家豪分開三星期　姚潔貞去鹿兒島有計

本地「長跑天后」姚潔貞周日（22日）出戰「ASICS 香港田徑系列賽2019」5000米賽事，在全場領先情況下，以17分08秒43贏得冠軍。正爭取東京奧運入場券的她為備戰12月的亞洲錦標賽，即將拋下丈夫和女兒，隻身跑到日本鹿兒島集訓三星期，力求突破。

今次賽事是姚潔貞七月在黃金海岸馬拉松以2小時34分07秒打破香港紀錄後的首個賽事，是日她跑出灣仔運動場場地個人最佳時間，不過成績與自己2016年在日本延岡造出的「PB」16分01秒88仍有一短距離。賽後她顯得有點失望，「成績不太好。原本目標是17分內，香港練習只試過兩次，但真正比賽仍未做到過。」姚潔貞表示，最近跟隨日本教練村尾慎悅進行嚴格訓練，星期五（27日）出發到日本鹿兒島集訓，專心備戰12月的亞洲錦標賽，「教練來港第一個星期很難捱，天氣太焗促令我幾乎中暑，現在的狀態像小病初癒一樣，要盡快重拾比賽感覺。」

以往姚潔貞與丈夫陳家豪不時形影不離，今次因為集訓將要分開長達三星期，「家豪」也說很不捨。「今天可能沒有我在身邊，所以跑慢了！」他笑說，亞錦賽或會再次擔任妻子的專屬「領跑員」，激發她的潛能：「如果有人煩住、分下心，時間就會好快過。上次渣打馬拉松她跑到30K之後就快得不見影了，結果我就像自己跑一樣。」

東京奧運馬拉松名額80個，分為達標（2小時29分30）制及世界排名制。姚潔貞表示，黃金海岸馬拉松造出的時間連加分，自己的東奧排名約60位，假如之後賽事跑出相若時間，能去奧運機會就會大增。日本集訓返港後，「長跑天后」10月將出戰天水圍舉行的「新鴻基地產香港10公里挑戰賽2019」。