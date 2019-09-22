數據唔呃人！巴塞都會唔識射！

被譽為無堅不摧嘅西甲班霸巴塞隆拿鋒線，甚至曾經喺14/15球季憑MSN組合單季攻入驚人120球嘅無敵進攻組合，嚟到今季竟然完全走樣。失去咗尼馬之後，巴塞火力持續下滑，單係過去一周兩場波合共只有14次攻門，射正仲要只得2次，依家呢條加入咗基沙文嘅鋒線真係令人好陌生，令人好擔心！

巴塞素來以鋒力強大出名，以前喺哥迪奧拿領軍年代，半場隨時都可以射夠14次。點知你睇吓佢哋近兩場波，周中歐聯對多蒙特打和0比0，巴塞全場只得6次射門，唯一只有蘇亞雷斯一次窄位射中框。至於尋晚0比2不敵CF格蘭納達，巴塞全場只得8射1中，全場就只得後備登場嘅美斯曾經中路射正，家陣巴塞鋒線搞邊科先？

當然，其中一個要孭鑊肯定係冇傷冇痛嘅基沙文，佢今夏以天價加盟，但至今各項賽事4場客戰竟然係0射正，如果佢再唔提升水準，巴塞睇怕又係要靠晒美斯同蘇亞雷斯支撐，都幾惡打。

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