大鑊！曼城領隊哥迪奧拿分居呀！

今次麻煩喇！英超曼城今季開季成績未算最好，雖然尋晚佢哋主場以8比0狂炒屈福特，但依然只能排喺聯賽榜次席，落後畀勁敵利物浦。曼城主帥哥迪奧拿一邊固然要為進一步提升球隊成績而煩惱，但同時原來佢近日都要面臨「分居」問題，事關佢老婆姬絲天娜近排已經飛咗返西班牙打理自己嘅服裝設計公司，嚟緊都要同哥帥分隔兩地，哥帥生活勢必大受影響，甚至影響佢教波添！

話說哥迪奧拿兩公婆有三個小朋友，不過根據《鏡報》爆料，近日姬絲天娜已經帶咗其中一個仔女返咗西班牙生活，目的係方便打理佢自己盤生意。之前姬絲天娜搞咗一間時裝設計公司，過去三年佢都只係可以抽時間由曼徹斯特返去西班牙睇住間公司，但依家佢決定配合工作，返去巴塞隆拿定居。

「哥太」要返西班牙，其實同時意味住嚟緊哥迪奧拿就要自己帶住兩個仔女生活。始終湊小朋友唔係件易事，佢仲要打理球隊，到時一個唔覺意，兩邊都搞到一鑊粥就大件事。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。