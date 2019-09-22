爸爸賽前去世　史上最心噏入球慶祝

人生其中一樣最痛苦嘅，就係家人離世。得悉噩耗後哀傷欲絕係人之常情，就算係幾咁冇人情味嘅公司，絕大多數都係畀員工放假，去幫親人去辦身後事。但一名波蘭球員就克盡己任，賽前收到爸爸抗癌失敗離世消息，依然強忍傷痛，喺冇講畀隊友知發生咩事嘅情況下，完場前射入奠定勝局入球。佢入波之後再忍唔住，慶祝時堅令人感動。

今年23歲嘅科米拿效力美國低組別球隊薩克拉門托共和，今場對手係瑞歐格蘭山谷。呢名波蘭前鋒非常敬業，賽前3小時知道爸爸走咗，仍然如常落場踢足90分鐘。到完場前佢把握機會奠勝，隨即用雙手掩面開始流淚，仲雙膝跪地喊唔停。隊友發現佢有異樣，走埋去扶起佢，科米拿先話畀隊友聽爸爸剛剛去世。隊友們都攬住安慰佢，話爸爸必定會以佢為傲。

賽後科米拿喺網上表示：「呢幾個月我同家庭都非常艱難，因為爸爸正同癌魔搏鬥。賽前3小時我知佢已離開。我冇同任何人講呢件事，嘗試集中精神比賽，但到入波一刻真係再忍唔住淚水。我依家已回到波蘭，下場賽事將會缺陣，但之後我會返嚟，再次為球會貢獻百份百努力。」科米拿的確係個好球員，希望佢爸爸可以安息。

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