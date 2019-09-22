張家朗舊患復發退賽　蔡俊彥不戰而勝封王

挑戰盃劍擊錦標賽今天（21日）在香港公園體育館煞科，進行男、女子花劍和佩劍賽事。張家朗和蔡俊彥雙雙闖進男花決賽，前者受到左手手肘舊患困擾退賽，蔡俊彥不戰而勝。男佩方面，本地排名第二的何思朗反勝陳智軒，繼上月會長盃再度封王。下月初，港隊將會出戰康文署公開賽，同時積極備戰十一月的世界盃，爭取東京奧運入場券。

男佩賽事率先上演，何思朗分組賽獲得五勝一負，在十六強開始淘汰賽迎戰麥浩寧，曾經落後到9：14，反而放開心態反勝，一路過關斬將闖進決賽，對上港隊隊友陳智軒。劇本大同小異，陳智軒初段保持2分領先優勢，但何思朗耐心出擊扳成10：10平手，雙方持續拉鋸下，續險勝15：13封王。

捧著會長盃和挑戰盃獎座拍照，被記者截停訪問的時候，何思朗帶點喜出望外的樣子。十六歲成為全職運動員，轉眼已經八年，一路走來流下的汗水，不過為了證明香港男佩也可以闖出名堂，「就像男花、女重一樣，我相信男佩也可以有那麼一個人，在世界擁有一個席位。」為了這個位置，他直言「不會放鬆不會停」，接下來幾個世界盃，盡力改善臨場應變的弱點，嘗試突破六十四強樽頸。對於東京奧運資格，他坦言很難，「不過剩下五個大賽，什麼都可能發生，也有心理準備跌落外圍賽，爭取以亞大地區首名進入奧運。」

男花港隊內訌 張家朗因傷退賽

備受矚目的男花代表張家朗、蔡俊彥、楊子加和張小倫悉數闖進八強，其中張小倫對陣吳諾弘出現意外賽果。比賽開始不久，吳諾弘閃避期間疑似右膝受傷，稍作治療重返賽場，竟然以15：3輕鬆刺走大師兄張小倫，四強面對張家朗才以10：15落敗。準決賽另一邊廂，蔡俊彥和楊子加鬥到14：14，前者憑著一記飛刺告捷。其後張家朗因傷退賽，蔡俊彥不戰而勝摘金。

港隊剛剛從日本集訓回港，張家朗表示左手手肘舊患或因練習頻繁復發，「最近左手又開始痛，今天原來打算紮著來打，但來季賽事才最重要，決定休息一下，看看醫生。」他透露下月康文署公開賽後，港隊將會前往台灣操練，未來各站賽事也會特地提前出發，適應時差和場地。而蔡俊彥換上Road to Tokyo紅色上衣，賽後略顯疲態，笑說期望調整休息時間，衝擊奧運團體資格。

女花方面，鄭曉為以15：10擊敗符珈嘉封后。佩劍決賽同樣上演港隊內訌，本地排名第三的張藝馨以15：9刺走林衍蕙。

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