祖迷終極羞辱迪歷特！又關曼聯事？

前阿積士隊長、荷蘭國家隊正選中堅馬菲斯迪歷特，本季千揀萬揀之下選擇轉投阿積士，其身價高達6750萬鎊，祖雲達斯球迷對佢自然有極高期望。於基亞連尼意外受傷長抖後，迪歷特成為祖記正選，但表現卻強差人意，祖迷開始於網上鬧爆呢名20歲天才，封佢為「荷蘭菲爾鍾斯」，曼聯今次堅躺着也中槍。

祖雲達斯新帥沙利，其實都認為迪歷特需要適應期，但基亞連尼長抖下，唯有倚重迪歷特正選拍邦路斯扼守球隊中路。但佢先於鬥拿玻里一戰，畀對手攻入3球，幾乎將領先3粒嘅優勢化為烏有；於歐聯對馬體會，祖記領先2球下，主隊最終憑2個近門頭槌追成平手，迪歷特再一次未能頂得住對手。剛於意甲反勝維羅納一役，沙利索性將迪歷特擺番做後備，畀21歲土耳其球員美列迪美羅打正選。

祖記球迷對迪歷特希望愈大、失望愈大，於網上狂鬧呢名荷蘭堅，實際表現拍得住曼聯後防菲爾鍾斯，話愛隊用天價竟然買咗個「荷蘭版鍾斯」，係個天大笑話。菲爾鍾斯於紅魔鬼多年來都甩漏頻頻，迪歷特如果知道呢個花名，唔知瞓唔瞓得着呢？

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